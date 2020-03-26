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Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом

18:46, 26.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом
Фото: wikimedia.org

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом нового типа, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я забросил ФБ, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. (Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)»,— говорится в сообщении.

В 2014 году писатель переехал с семьей из Москвы в Лондон.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) начал писать художественную прозу с 1998 года. Среди самых известных его работ — романы и повести из серии «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина.

По последним данным, в России зарегистрировано 840 инфицированных, 10 из которых — в Татарстане. За сутки количество заболевших увеличилось на 182. Две смерти зарегистрированы в Москве.

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