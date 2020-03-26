Сотрудника аппарата правительства России отправили на карантин с подозрением на коронавирус
Сотрудника аппарата правительства РФ отправили на карантин с подозрением на коронавирус.
«В аппарате правительства подтвердили выявление сотрудника, возможно, заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Его тесты отправлены на дополнительную проверку», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы правительства.
Там уточнили, что все сотрудники, которые контактировали с ним, взяты под медицинское наблюдение. А во всех помещениях, где он пребывал в последние дни, провели дезинфекцию.
Ранее сообщалось, что в России более полутысячи человек привлекли к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
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