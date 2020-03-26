В России более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более полутысячи человек привлекли к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.

Также за минувшие сутки полицейские сопроводили пять групп граждан Казахстана, Таджикистана и Беларуси, которые следовали транзитом через Москву, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который ужесточает меры за нарушение карантина по коронавирусу. Если бежавший из карантина вызовет массовое заболевание, его ждет штраф от 0,5 до 1 млн рублей. При гибели одного человека штраф вырастет до 1—2 млн рублей. За смерть двух и более лиц предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.