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Казанский зоопарк объявил о закрытии на неделю

13:21, 26.03.2020
Казанский зоопарк объявил о закрытии на неделю

Казанский зооботсад объявил о закрытии на время объявленных в России выходных. Он не будет работать вплоть до 5 апреля.

«Просим отнестись с пониманием», — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 28 марта по 5 апреля. Таким образом власти намерены убедить россиян остаться дома и не содействовать распространению коронавирусной инфекции.

Сегодня правительство Татарстана официально приостановило деятельность всех развлекательных учреждений.

Общество Татарстан
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