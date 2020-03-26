Казанский зоопарк объявил о закрытии на неделю

Казанский зооботсад объявил о закрытии на время объявленных в России выходных. Он не будет работать вплоть до 5 апреля.

«Просим отнестись с пониманием», — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 28 марта по 5 апреля. Таким образом власти намерены убедить россиян остаться дома и не содействовать распространению коронавирусной инфекции.

Сегодня правительство Татарстана официально приостановило деятельность всех развлекательных учреждений.