В Татарстане прокуратура обязала местные власти убрать свалку отходов с улицы

Фото: Минэкологии РТ (архив)

В Лаишевском районе РТ прокуратура выявила факты незаконного складирования бытовых отходов на улицах Советской и Продольной, на перекрестке улиц Луговой и Восточной в селе Столбище. Ведомство обязало исполком устранить незаконную свалку.

По закону хозяйственная деятельность должна осуществляться на основе принципов соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду. Складирование отходов способствует размножению переносчиков инфекционных заболеваний, нарушает правила благоустройства поселения. При этом власти не принимали меры по устранению нарушений.

Ведомство направило представление об устранении свалки с улицы. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, передает ведомство.

