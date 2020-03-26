Защитник ЦСКА Романов может уехать в «Монреаль» уже в этом сезоне

Защитник ЦСКА и сборной России по хоккею Александр Романов может закончить нынешний сезон в клубе НХЛ «Монреаль Канадиенз», сообщает агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

По словам представителя хоккеиста, решение будет принято в течение ближайших двух недель. В случае если «Монреаль» захочет пригласить Романова, то защитник ЦСКА прибудет в расположение клуба до окончания сезона.

На данный момент НХЛ временно приостановил проведение регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что сезон может быть продолжен в полноценном формате в начале лета.

Накануне КХЛ объявил о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина. Таким образом, хоккеисты получили право при определенных условиях уехать доигрывать сезон в НХЛ.

Напомним, 20-летний Романов является внуком экс-тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. В нынешнем сезоне в его активе 43 матча в составе ЦСКА, в котором он набрал 7 (0+7) очков за результативность при показателе полезности +21.