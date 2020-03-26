Онлайн-концерт Салавата посмотрели около 0,5 млн зрителей

Онлайн-концерт Салавата Фатхетдинова в поддержку тех, кто находится на самоизоляции, собрал около 0,5 млн зрителей. К трансляции подключались пользователи не только из Татарстана или России.

Зрители смотрели выступление мэтра татарской эстрады из Турции, Испании, Австралии и даже Конго. Также пользователи оставили 3,5 тысячи комментариев за время выступления Салавата.

Концерт транслировался на официальных страницах Татарстана в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на YouTube. Он стал первым в серии онлайн-концертов татарстанских звезд, которые таким образом решили поддержать людей на карантине и привлечь внимание к необходимости соблюдать меры самоизоляции для борьбы с коронавирусом.

«Ничто не заменит атмосферу живого концерта в большом зале, но сейчас нам всем важно сплотиться и позаботиться друг о друге. Прошу вас, оставайтесь дома, подумайте о себе и своих близких, о врачах — настоящих героях, которые сражаются на передовой!» — обратился Салават к поклонникам.

Сегодня следом за ним онлайн-концерт проведет Ришат Тухватуллин.