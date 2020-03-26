«Рубин» и «КАМАЗ» представили новые логотипы на время карантина
Казанский «Рубин» и челнинский «КАМАЗ» представили новые логотипы на время карантина.
Пресс-службы татарстанских клубов опубликовали фотографии, где логотип команды включает крышу дома.
По всей видимости, это реакция на слова президента РФ Владимира Путина, который объявил следующую неделю в России не рабочей. Таким образом, футболисты и персонал клубов должны будут провести 7—8 дней дома.
Также новые логотипы представили волейбольные клубы мужской «Зенит-Казань» и женское «Динамо-Казань».
Напомним, ранее стало известно, что «КАМАЗ» в полном составе отправится на 14-дневный карантин после приезда со сборов в Турции.
#НовыйАватар pic.twitter.com/3E3GjDiGKh— «Рубин» Казань (@fcrk) March 26, 2020
#НовыйАватар pic.twitter.com/3E3GjDiGKh
— «Рубин» Казань (@fcrk) March 26, 2020 " target="_blank» nofollow=«nofollow noindex noopener»>СпортФутболВолейбол Татарстан
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