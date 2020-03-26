«Рубин» и «КАМАЗ» представили новые логотипы на время карантина

Казанский «Рубин» и челнинский «КАМАЗ» представили новые логотипы на время карантина.

Пресс-службы татарстанских клубов опубликовали фотографии, где логотип команды включает крышу дома.

По всей видимости, это реакция на слова президента РФ Владимира Путина, который объявил следующую неделю в России не рабочей. Таким образом, футболисты и персонал клубов должны будут провести 7—8 дней дома.

Также новые логотипы представили волейбольные клубы мужской «Зенит-Казань» и женское «Динамо-Казань».

Напомним, ранее стало известно, что «КАМАЗ» в полном составе отправится на 14-дневный карантин после приезда со сборов в Турции.

#НовыйАватар pic.twitter.com/3E3GjDiGKh

— «Рубин» Казань (@fcrk) March 26, 2020 " target="_blank» nofollow=«nofollow noindex noopener»>