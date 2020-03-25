Из торгового центра в Осиново эвакуировали посетителей
В ТРЦ «Радужный» в селе Осиново Зеленодольского района Татарстана прошла эвакуация посетителей и сотрудников. Об этом сообщил читатель «Реального времени».
«Всех эвакуировали, сказали — ждем пожарных», — добавил читатель.
Оперативно связаться с руководством ТРЦ пока не удалось. В пресс-службе МЧС Татарстана «Реальному времени» сообщили, что пока информации об эвакуации в ТРЦ не поступало.
Позже стало известно, что тревога и эвакуация были учебными. Торговый центр вернулся к регулярному режиму работы.Происшествия Татарстан
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