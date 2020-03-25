Из торгового центра в Осиново эвакуировали посетителей

Фото: Реальное время

В ТРЦ «Радужный» в селе Осиново Зеленодольского района Татарстана прошла эвакуация посетителей и сотрудников. Об этом сообщил читатель «Реального времени».

«Всех эвакуировали, сказали — ждем пожарных», — добавил читатель.

Оперативно связаться с руководством ТРЦ пока не удалось. В пресс-службе МЧС Татарстана «Реальному времени» сообщили, что пока информации об эвакуации в ТРЦ не поступало.

Позже стало известно, что тревога и эвакуация были учебными. Торговый центр вернулся к регулярному режиму работы.