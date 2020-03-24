«Татнефть» намерена снизить количество выбросов в 2020 году

ПАО «Татнефть» намерено снизить количество выбросов не менее чем на 0,5 млн тонн от выбросов 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании.

Также среди долгосрочных целей «Татнефти» по снижению углеродного следа к 2030 году — компенсация выбросов парниковых газов на 25% путем посадки лесов, следует из данных, опубликованных на сайте раскрытия информации.

Ранее глава «Татнефти» Наиль Маганов заявил, что наращивать добычу нефти в условиях коронавируса сложно.

