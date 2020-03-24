Новости спорта

17:13 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Татарстанец Махмуров завоевал «бронзу» чемпионата России по пауэрлифтингу

16:41, 24.03.2020
Татарстанец Махмуров завоевал «бронзу» чемпионата России по пауэрлифтингу
Фото: vk.com/russianipf

Татарстанец Ильшат Махмуров стал обладателем бронзовой медали чемпионата России по пауэрлифтингу, проходившего с 16 по 22 марта в Архангельске. На турнире приняли участие 380 сильнейших спортсменов по всей стране.

В весовой категории до 59 кг он занял третье место в классическом троеборье, набрав 655,23 очка. Победителем соревнований стал Сергей Федосиенко из Новосибирска, который установил несколько рекордов России.

Другая татарстанская спортсменка Марина Гайдученок заняла четвертую строчку в весовой категории до 52 кг.

Отметим, что по результатам этих соревнований должен определиться состав сборной России на ближайшие чемпионаты мира и Европы.

Махмуров — уроженец Бугульмы, является студентом Елабужского института КФУ. В прошлом году ему присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса».

Спорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров