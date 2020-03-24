В Госдуме предложили сажать на срок до 7 лет за нарушение карантина

Государственная дума 31 марта рассмотрит поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В частности, за нарушение карантина, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предлагается штрафовать на суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода нарушителя в период от 3 до 5 лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть человека, хотят штрафовать до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного в период от 4 до 5 лет.

Таким нарушителям также предлагается запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 5 лет либо ограничить им свободу на срок до 5 лет.

Если нарушение карантина повлекло за собой смерть двух и более лиц, предлагается лишать свободы на срок до 7 лет, пишет «Интерфакс».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести карантин для пожилых во всех городах-миллионниках.