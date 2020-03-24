Новости общества

15:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане прокуратура нашла нарушения закона о защите инвестиций в 15 сельских поселениях

14:56, 24.03.2020
В Татарстане прокуратура нашла нарушения закона о защите инвестиций в 15 сельских поселениях
Фото: google.com/maps / скриншот

Прокуратура Новошешминского района отчиталась о проверке законодательства по защите инвестиционной деятельности. Надзорное ведомство обнаружило нарушения в 15 сельских поселениях.

По данным прокуратуры, в этих поселениях до сих пор не приняты муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок заключения специального инвестиционного контракта (СПИК).

«Эти нарушения влекут ущемление гарантированных государством прав субъектов инвестиционной деятельности и препятствуют созданию благоприятных условий для развития предпринимательства на территории муниципальных образований», — подчеркивает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что муниципальные власти привлекли виновных к дисциплинарной ответственности. Нарушения были устранены.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов активно поддерживал принятие законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Он отмечал, что в экономику республики ежегодно поступает около $10 млрд инвестиций.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров