В Татарстане прокуратура нашла нарушения закона о защите инвестиций в 15 сельских поселениях

Прокуратура Новошешминского района отчиталась о проверке законодательства по защите инвестиционной деятельности. Надзорное ведомство обнаружило нарушения в 15 сельских поселениях.

По данным прокуратуры, в этих поселениях до сих пор не приняты муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок заключения специального инвестиционного контракта (СПИК).

«Эти нарушения влекут ущемление гарантированных государством прав субъектов инвестиционной деятельности и препятствуют созданию благоприятных условий для развития предпринимательства на территории муниципальных образований», — подчеркивает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что муниципальные власти привлекли виновных к дисциплинарной ответственности. Нарушения были устранены.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов активно поддерживал принятие законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Он отмечал, что в экономику республики ежегодно поступает около $10 млрд инвестиций.