Минниханов в Давосе: ежегодные инвестиции в Татарстан превышают $10 млрд

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что ежегодные инвестиции в экономику республики превышают $10 млрд.

«В целом последние 5 лет инвестиции в основной капитал Татарстана составляют не меньше 600—650 млрд рублей — свыше $10 млрд», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он подчеркнул, что эта сумма вырастет после принятия закона о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

«Сегодня только в нашей республике сформирован ряд перспективных инвестиционных проектов на сумму 4—5 трлн рублей. Речь о проектах в области инфраструктуры и нефтехимии, которые дадут серьезный толчок экономике Татарстана», — добавил глава республики.

Законопроект о защите инвестиций особо востребован в условиях санкций, отметил президент Татарстана. При этом он считает, что серьезных последствий антироссийские меры не имеют.

«У меня было достаточно много встреч с нашими партнерами. Есть огромный интерес к работе в России, и в нашем регионе в частности», — заключил Минниханов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года объем инвестиций в экономику Татарстана составил 640 млрд рублей. Это на 1,6% больше по сравнению с 2018 годом.

