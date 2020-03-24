Туберкулез в Татарстане: отказники от Манту и рост детской заболеваемости

Все больше родителей в Татарстане отказываются от пробы Манту для детей

В Татарстане за прошлый год на 13% выросло количество родителей, которые запретили ставить детям пробу Манту или диаскинтест. За год Роспотребнадзор насчитал 10 398 таких отказов.

В РТ остается около 4 тысяч детей, не обследованных на наличие туберкулеза или на предрасположенность к нему, рассказала сегодня на пресс-конференции замначальника отдела санитарной охраны территории республиканского управления Роспотребнадзора Анна Алёшина. Из них 20% посещают детсады и школы, в основном частного типа.

Алёшина подчеркнула, что выявить туберкулез на ранних стадиях у детей можно только немногими способами. Кроме пробы Манту и диаскинтеста, можно провести квантифероновый тест, например, T-SPOT. В этом случае у ребенка берется кровь из вены.

«Туберкулез у детей коварен тем, что симптомы инфицирования незаметны или вовсе отсутствуют», — предупредила специалист Роспотребнадзора.

По предписаниям, необследованные дети должны отстраняться от посещения детсадов и школ. Но такое происходит не всегда.

Главврач татарстанского туберкулезного диспансера Алексей Алексеев рассказал, что за прошлый год количество новых случаев туберкулеза у детей выросло. Заболевание выявлено у 37 человек, против 33 случаев годом ранее. Это 4,4 случая на 100 тысяч детского населения. Но даже несмотря на рост заболеваемости, в Татарстане этот показатель почти вдвое ниже, чем в среднем по стране.

Большинство случаев выявлены профилактически, при массовой или индивидуальной иммунодиагностике. Только 8% заболевших детей продиагностировали при обращении. Алексеев обратил особое внимание: если туберкулез удается найти до проявления симптомов, вылечить его без последствий значительно легче.

Сухая статистика

Алёшина рассказала, что по итогам 2019 года в республике выявлены 1 124 новых случая туберкулеза. По сравнению с предыдущим годом, показатель сократился на 2,7%.

В семи районах республики заболеваемость в 1,5—2 раза выше, чем в среднем по Татарстану. В этот антирейтинг попали Высокогорский, Алькеевский, Тюлячинский, Зеленодольский, Нурлатский, Бугульминский, Агрызский районы. В них наблюдается от 42 до 59 случаев на 100 тысяч населения.

В 2019 году от туберкулеза в РТ умерли 107 человек. 15 из них — впервые выявленные. Общая смертность от туберкулеза снизилась на 6,9%. Алексей Алексеев добавил, что в республике смертность ниже среднероссийского показателя на 48%, по ПФО — почти на 30%. В цифрах это составляет 2,7 случая на 100 тысяч населения.

Как выявляют туберкулез

Если у детей туберкулез находят при помощи пробы Манту, то взрослым раз в два года необходимо проходить флюорографию.

Это не касается некоторых категорий граждан: например, жители районов, где заболеваемость туберкулезом превышает 40 случаев на 100 тысяч населения (семь районов из «антирейтинга»), должны проверяться раз в год.

Также раз в год проверяться должны «лица декретированных профессий»: медики, педагоги, работники общепита и торговли. Такая же частота обследований предписана больным неспецифическими хроническими заболеваниями органов дыхания, ЖКТ, мочеполовой системы.

Два раза в год обследование должны проходить «контактные» — те, кто уже переболел туберкулезом, ВИЧ-инфицированные, состоящие на учете в наркологических или психиатрических учреждениях, призывники.

Евгений Калашников