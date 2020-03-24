Госкомитет по туризму РТ открыл горячую линию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госкомитет по туризму РТ открыл телефон горячей линии, по которой туристы Татарстана смогут получить информацию по приобретенным путевкам. Нововведение связано с закрытием границ и ограничением авиасообщения с заграничными странами, передает пресс-служба ведомства.

Телефон горячей линии:

(843) 222-90-31 — с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Телефоны горячей линии, организованной Ростуризмом совместно с Ассоциацией «Турпомощь»:

— 8-499-678-12-03 круглосуточно;

— 8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00.



Ранее глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что вернуть деньги после отмены туров из-за коронавируса могут не все. Компенсации предполагаются только по четырем направлениям.

