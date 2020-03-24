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Малый и средний бизнес может быть освобожден от проверок до конца 2020 года

08:38, 24.03.2020 1

Минэкономразвития направило в Кабмин РФ проект распоряжение, согласно которому до конца 2020 года будут отменены проверки для малого и среднего бизнеса.

Как сообщают «Ведомости», плановые проверки для малого и среднего бизнеса планируют исключить до конца года. Для крупного бизнеса планируют оставить 30% наиболее важных проверок. Остальные 70% не будут проводиться до 1 мая 2020. Сроки могут быть продлены в зависимости от ситуации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» для увольнения сотрудников.

ОбществоБизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:50
    Если не будет проверок, снизится покупательная способность многочисленных проверяющих. Это ведь тоже нехорошо для бизнеса
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