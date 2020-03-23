McDonald’s направил властям Татарстана план работы сети при карантине

McDonald’s направил властям Татарстана и еще семи регионам план работы сети быстрого питания в случае введения карантина на территории России из-за коронавируса.

Во время карантина компания предлагает закрыть обеденные залы и обслуживать покупателей только навынос. Прием заказа планируется осуществлять через киоски самообслуживания или через обычные кассы, но с дистанционной выдачей заказа в специальных зонах или когда сотрудник сети отходит на определенное безопасное расстояние. Принимать оплату предполагается только безналичным способом.

Помимо этого в компании предположили, что покупатели могут воспользоваться окнами «МакЭкспресс и «МакАвто» в случае карантина.

В случае, если точка фастфуда будет находиться в закрытом торговом центре, планируется, что предприятие организует здесь сервис доставки, пишет РБК.

Компания направила такие обращения властям Москвы и Московской области, Перми, Тулы, Пензы, Оренбургской и Липецкой области.