23-летний челнинец предстанет перед судом за развращение школьницы

В Набережных Челнах следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в развратных действиях, совершенных в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

По версии следствия, днем 1 января этого года 14-летняя школьница приехала к своим друзьям отмечать Новый год. Во время празднования 23-летний парень, будучи пьяным, позвал ее к себе в гости. Он жил в том же доме, где была вечеринка.

В квартире молодой человек совершил в отношении школьницы развратные действия.

Свою вину он полностью признал. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.