Открытие новой станции TQROC в России и 500-й в Европе

Фото: Предоставлено пресс-службой «ТОТАЛ ВОСТОК»

Набережные Челны, Татарстан, Россия, декабрь 2019 года — в декабре 500-я в Европе инновационная станция по экспресс-замене масла Total Quartz Rapid OilChange (TQROC) была запущена в Набережных Челнах— одном из крупнейших индустриальных центров и важнейших транспортных узлов в России.

Станции TQROC разработаны для комплексного обслуживания по замене смазочных материалов, оказания технической помощи и мелкого ремонта. Каждая станция оснащена профессиональным оборудованием по единому для всей сети стандарту. Еще одно преимущество сервиса — обучающая программа для сотрудников станций, которая помогает им постоянно совершенствовать свои навыки в области контроля качества услуг, разработки инструментов управления сервисными станциями, применения цифровых инструментов для продвижения услуг в сети.

В декабре в Набережных Челнах запустили 500-ю в Европе инновационную станцию по экспресс-замене масла Total Quartz Rapid OilChange (TQROC)

На данный момент TOTAL взял в разработку преобразование станций в узловые пункты на местах, обеспечивающие мобильность и обслуживающие транспортные средства — One Stop Shop. Такой формат крайне удобен для клиента, так как он имеет возможность одновременно и менять масло, и следить за состоянием своего автомобиля, и пользоваться инновационными решениями компании.

Станции TQROC — это всегда залог отличного сервиса, продукты высшего качества, прозрачная система услуг и доступные комфортные станции, где каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход.

Первая станция TQROC в России была открыта в Барнауле в сотрудничестве с дистрибьютором «АвтоХИТ» в 2015 году. Планируется, что к концу 2020 года в РФ будут функционировать более 35 сервисных станций TOTAL по экспресс-замене масла.

На данный момент станции TQROC функционируют в 16 странах, среди которых: Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Украина, Турция, Болгария, Румыния, Италия, Венгрия, Испания, Португалия, Хорватия, Сербия, Словения и Греция.

Материал подготовлен пресс-службой «ТОТАЛ ВОСТОК»