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Автоэксперт прокомментировал идею установки на дорогах камер нового типа

14:33, 23.03.2020
Автоэксперт прокомментировал идею установки на дорогах камер нового типа
Фото: pxhere.com

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин прокомментировал идею ГИБДД устанавливать на дорогах новые камеры, способные фиксировать использование водителем мобильного телефона во время движения.

    По его мнению, есть несколько моментов, которые усложняют реализацию данной инициативы.

    «Допустим, камера определила, что телефон находится у уха. А говорит ли он (водитель, — RT) по нему? Как определить, кому присылать штраф? Владельцу? За то, что кто-то ехал на его машине и говорил по телефону?» — цитирует RT Субботина.

    Ранее сообщалось, что за 2019 год в Татарстане зафиксировали 21 случай нападений на людей, которые занимались установкой камер для фиксации нарушений ПДД.

    ОбществоАвто
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