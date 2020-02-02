В Татарстане за год более 20 раз нападали на установщиков камер на дорогах

За 2019 год в Татарстане зафиксировали 21 случай нападений на людей, которые занимались установкой камер для фиксации нарушений ПДД.

В одном из случаев, который произошел в Тукаевском районе, двое мужчин распылили в сторону специалиста содержимое огнетушителя, а затем лопатами повредили автомобиль мужчины, устанавливавшего камеры. Их осудили на два года условно по статье «Хулиганство».

Еще двоих мужчин за похожие нападения суд обязал заплатить штраф и участвовать в обязательных работах.

Как сообщили в МВД Татарстана, в отношении злоумышленников применяются административные наказания. Один из них был приговорен к административному аресту на 13 суток, пятерым назначено административное наказание и штрафы.