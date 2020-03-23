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Аквапарк «Барионикс» в Казани закрылся на карантин

01:26, 23.03.2020
Аквапарк «Барионикс» в Казани закрылся на карантин
Фото: vk.com/baryonix

Аквапарк «Барионикс» в Казани закрылся на карантин. Об этом сообщается в паблике аквапарка.

Ограничения действуют с понедельника, 23 марта, по 15 апреля.

«Безопасность посетителей — приоритетная задача нашей команды. В связи с тем, что количество желающих посетить аквапарк превышает рекомендации правительства Республики Татарстан по ограничению в 20 человек, мы приняли решение приостановить деятельность аквапарка на период действия Постановления кабинета министров Республики Татарстан от 19 марта 2020 года №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Срок действия всех билетов и абонементов будет продлен на время закрытия.

Ранее кабмин РТ запретил собираться на мероприятия, численность которых превышает 20 человек.

Общество Татарстан
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