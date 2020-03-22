Названы сферы, где больше всего ущемляются права россиян

В 2019 году в большинстве случаев интересы россиян ущемлялись в сферах ЖКХ, медицины и трудовых отношений. С нарушением своих прав в прошлом году столкнулось 22% граждан.

Почти половина (42%) россиян защищают свои права самостоятельно. А каждый десятый россиянин в 2019 году жаловался в контролирующие органы. Среди них: Роспотребнадзор, прокуратура или другие ведомства. А 7% граждан без помощи юристов подавали иски в суд.

Однако юристы полагают, что попытка самостоятельно решить проблему, без помощи специалистов, может только ее усугубить. Они обратили внимание на то, что люди не всегда успевают следить за изменениями в законодательстве, а значит, легко становятся добычей мошенников, пишут «Известия».