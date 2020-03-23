Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер, метель и похолодание до -4 градусов

В понедельник, 23 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах метель и гололед.

Ветер северо-восточный умеренный, днем сильный, местами порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха — от -4°С до +1°С. В Казани она составит от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до -4°С.

