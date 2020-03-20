Новости общества

00:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители поселка в Татарстане пожаловались на отсутствие тропы на кладбище — видео

23:55, 20.03.2020
Жители поселка в Татарстане пожаловались на отсутствие тропы на кладбище — видео
Фото: скриншот

Жители поселка Кызыл Чишма Алексеевского района Татарстана пожаловались, что к могилам на кладбище невозможно пройти, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По их словам, весной единственная тропа постоянно затапливается. На данный момент жители поселка надеются, что когда-нибудь будут выделены средства на новый мост.

Подробнее — в репортаже телеканала ТНВ.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров