Жители поселка в Татарстане пожаловались на отсутствие тропы на кладбище — видео
Жители поселка Кызыл Чишма Алексеевского района Татарстана пожаловались, что к могилам на кладбище невозможно пройти, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
По их словам, весной единственная тропа постоянно затапливается. На данный момент жители поселка надеются, что когда-нибудь будут выделены средства на новый мост.
Подробнее — в репортаже телеканала ТНВ.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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