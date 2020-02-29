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УНИКС дома уверенно победил «Калев»

21:18, 29.02.2020
УНИКС дома уверенно победил «Калев»
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уверенно обыграл эстонский «Калев» (87:76).

Казанцы ударно провели первую половину встречи, уйдя на перерыв с преимуществом в 20 очков. В третьей четверти УНИКС укрепил лидерство, после чего в заключительном отрезке матча позволил поиграть своему резерву.

Таким образом, УНИКС взял реванш за разгромное поражение от эстонцев в первом круге.

Самыми результативными в составе казанской команды стали Джамар Смит и Реймар Морган, набравшие по 18 очков.

УНИКС (Россия) — «Калев» (Эстония) — 87:76 (28:18, 26:16, 17:15, 16:27).

СпортБаскетбол Татарстан
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