ВОЗ призвала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя, сигарет, сахаросодержащих напитков и занятий спортом, чтобы избежать распространения нового коронавируса.

Также он советует есть здоровую и полезную пищу, не сидеть в одной и той же позиции долгое время. Кроме того, Гебрейесус рекомендует молодежи более ответственно относиться к своим передвижениям, так как даже если человек не заболеет, то может поставить под угрозу жизни других.

На данный момент коронавирусом заражены уже более 210 тыс. человек по всему миру, еще более 9 тыс. скончались, пишет «РИА Новости».

Напомним, за последние сутки в России зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число случаев увеличилось с 199 до 253. Так, в Москве зафиксировали 33 новых случая, в Якутии — 6, в Санкт-Петербурге и Самарской области — по 4, в Кировской и Новосибирской области — по 2, в Московской, Ульяновской, Тюменской областях — по 1.