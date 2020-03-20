Число зараженных коронавирусом в России превысило 250 человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число случаев увеличилось с 199 до 253.



Так, в Москве зафиксировали 33 новых случая, в Якутии — 6, в Санкт-Петербурге и Самарской области — по 4, в Кировской и Новосибирской области — по 2, в Московской, Ульяновской, Тюменской областях — по 1, сообщает RNS со ссылкой на оперативный штаб.



Ранее в России еще четыре человека излечились от коронавируса. Таким образом, число выздоровевших достигло 11.