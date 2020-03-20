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ФАС проверит инициативу Татарстана по маркировке пивных кегов

21:18, 20.03.2020
ФАС проверит инициативу Татарстана по маркировке пивных кегов
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба России изучит инициативу Татарстана по маркировке пивных кегов.

Эксперимент начнется с 1 апреля, сообщается на сайте ФАС РФ. В рамках него продажа разливного пива будет осуществляться только в маркированных кегах.

ФАС после обращений представителей проверяет соответствие нормативной правовой базы эксперимента федеральному законодательству в части полномочий по регулированию рынков, переданных на уровень субъектов Российской Федерации.

«Мы будем отслеживать ситуацию с целью предотвращения создания преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам или создания дискриминационных условий для других», — сказал начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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