Турецкая компания в этом году собирается построить в Зеленодольском районе завод по производству муки

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Глава компании Agropro Makine Gıda İnşaat San. ve Dış Tic. A.Ş. («Агропро») Мустафа Озкылыч посетил Свияжский мультимодальный логистический центр в Зеленодольском районе, где предприятие собирается построить новый завод по производству муки мощностью до 125 тонн в сутки.

Проект был представлен в мае 2019 года президенту Татарстана Рустаму Минниханову во время рабочего визита в Стамбул. После этого был заключен меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве, согласно которому РТ обеспечит компанию сырьем, а «Агропро» будет платить за поставляемое сырье собственной продукцией.

Завод планируется запустить в работу в сентябре-октябре 2020 года, с возможностью переработки урожая этого сезона, сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

