Элвин Грей записал трек с главой совета директоров «Башинформа»

Элвин Грей записал трек с председателем Совета директоров ОАО «Башинформ» Ростиславом Мурзагуловым. Ролик с фрагментом аудиозаписи появился в «Инстаграме».

О совместной работе рассказал Мурзагулов. Превратить стихи Иосифа Бродского «Я всегда твердил, что судьба — игра» в песню ему пришло в голову год назад, однако только после того, как он рассказал о задумке Элвину Грею, стихи обрели музыку.

«Показал ему трек, над которым безуспешно работал уже год. После шотландского чая он [Элвин Грей] сказал с черниковской прямотой: «Братан, песня ***** (хорошая, — прим. ред.). Но ее надо полностью переделать. Пошли в студию». Ну мы и пошли. И получилось вот это. Больше я не лез к продюсеру со своими «бздынями», поэтому получилось хорошо, как считает Радик. А Радик — он шарит. Так что и вы послушайте. Ну как минимум вспомните Бродского, может, тоже возьмете томик полистать...»



Ранее Певец из Башкирии Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, ответил на скандальное высказывание народного артиста Татарстана и Башкортостана Салавата Фатхетдинова.

