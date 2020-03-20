В России может начаться дефицит ноутбуков из-за перевода на удаленную работу

Из-за карантина и перехода на удаленную работу в России наблюдается повышенный спрос на ноутбуки.

Также спрос на цифровую технику подстегнуло ослабление курса рубля. Как передает ТАСС, спрос на ноутбуки в последнее время вырос более чем в 5 раз. В достаточном количестве есть стационарные компьютеры и и мини-ПК.

По данным экспертов, развитие ситуации зависит от решения властей. Чем жестче будет карантин, тем сильнее будет ощущаться нехватка товара.

Ранее паника из-за коронавируса создала дефицит сухих продуктов.

