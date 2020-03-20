Билялетдинов предложил объединить концовку сезона РПЛ с началом следующего

Фото: Роман Хасаев

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о проблемах клубов РПЛ из-за приостановки чемпионата России по футболу.

«Все готовятся к чемпионату, определенным образом распределяется нагрузка, наигрываются связки. Теперь реализацию всего этого надо отложить на потом. Кто-то может подумать, что будет больше времени на подготовку, но в оттягивании тоже ничего хорошего нет. Можно перегореть. Всем хочется играть, а тут такой вердикт. Но сейчас важнее не возобновление турниров, а чтобы все это прошло, чтобы мировая экономика и жизнь в целом вернулись в прежнее русло», — отметил Билялетдинов.

Также специалист выразил надежду на продолжение чемпионата. По мнению Билялетдинова, лучше совместить концовку нынешнего сезона со следующим, чем все останавливать без определения победителя турнира. Это позволит избежать споров об участниках еврокубков и выбывающих командах.

«В крайнем случае окончание нынешнего сезона плавно перейдет в следующий. Но лучше так, чем все останавливать. Надо доиграть, чтобы не нарушать спортивный принцип. Конечно, можно принести сезон в жертву коронавирусу, но это неправильно. Кто-то должен попасть в Лигу чемпионов, кто-то — в Лигу Европы, кто-то опуститься в ФНЛ», — пояснил Билялетдинов.

Напомним, ранее РФС объявил о приостановке чемпионатов России по футболу до 10 апреля. Некоторые команды РПЛ распустили своих футболистов в краткосрочные отпуска, однако реальные сроки возобновления сезона остаются неизвестными.