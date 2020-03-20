«Ведомости» изменят название и дизайн

Газета «Ведомости» временно сменит название и дизайн первой полосы. Пятничный номер будет выпущен под названием «Все домой».

Выпуск будет посвящен борьбе с коронавирусом, но не ограничится этой темой.

«Так мы хотим привлечь внимание к проблеме распространения в России и мире коронавирусной инфекции, заражение которой вызывает болезнь COVID-19», — говорится в сообщении издания.

«Ведомости» подчеркивают, что бороться с эпидемией граждане могут только вместе. Главным инструментом борьбы должна стать самоизоляция.