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В Татарстане ожидается дождь и до +8°С

05:28, 20.03.2020
В Татарстане ожидается дождь и до +8°С
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 20 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет от +3°С до +8°С. В Казани она составит от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться в пределах 3—5 градусов выше ноля.

Утром на дорогах местами гололедица.

Общество Татарстан
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