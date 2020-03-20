В Татарстане ожидается дождь и до +8°С
В пятницу, 20 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.
Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха достигнет от +3°С до +8°С. В Казани она составит от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться в пределах 3—5 градусов выше ноля.
Утром на дорогах местами гололедица.Общество Татарстан
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