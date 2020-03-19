Минниханов обсудил конверсию военных предприятий с замглавы ВПК РФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в четверг с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Юрием Михайловым. Они обсудили выпуск оборонными предприятиями продукции гражданского и двойного назначения.

На встрече также присутствовали министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и другие, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее «Реальное время» писало, что за 2019 год гособоронзаказ для Татарстана оказался наименьшим за 6 лет. Без учета гражданских контрактов КАМАЗа с Москвой он составил всего 6,4 млрд рублей.