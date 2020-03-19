СП «Татспиртпрома» начало производство медицинского спирта в Азербайджане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совместное предприятие азербайджанской Carchioglu Group и российского «Татспиртпрома» RusAzeriSpirits начало производство медицинского спирта в Азербайджане.



Министерство экономики Азербайджана сообщило, что первая партия спирта в объеме 25 тыс. литров уже отправлена в аптеки.

Мощность завода составляет 20—25 тыс. литров в сутки. Он находится в Гусарском районе Азербайджана.

Как отмечает «Интерфакс», в Азербайджане в связи с коронавирусом резко возрос спрос на медицинский спирт.