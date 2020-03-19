В «Татнефти» создали Совет старейшин

Глава ПАО «Татнефть» Наиль Маганов подписал приказ о создании Совета старейшин. Об этом говорится в корпоративной газете компании.



В состав совета вошли экс-гендиректор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов (с 1999 по 2013 год), экс-глава одного из ведущих НГДУ «Татнефти» (с 1985 по 2020 год) — «Ямашнефти» — Виктор Смыков, замгендиректора «Татнефти» по общим вопросам (с 1985 по 2016 год) Федор Щёлков, а также государственный советник при президенте Татарстана по вопросам недропользования Ренат Муслимов и другие.

Всего в Совет старейшин входят 17 человек. Заседания совета будут проводиться не реже одного раза в три месяца.



Ранее сообщалось, что в совете директоров «Татнефти» впервые может появиться женщина.