В совете директоров «Татнефти» впервые может появиться женщина

ПАО «Татнефть» впервые в своей истории может ввести женщину в совет директоров.

Так, накануне 8 марта в число кандидатов в совет включена начальник государственно-правового управления главы Татарстана Лариса Глухова.

Кроме того, еще в состав совета директоров вместе с Глуховой может войти министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Совет директоров компании состоит из 15 человек.

Напомним, в конце февраля состоялось заседание совета директоров «Татнефти» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Были прекращены полномочия членов правления Евгения Тихтурова и Наиля Ибрагимова в связи с их выходом на пенсию.

