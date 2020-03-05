В совете директоров «Татнефти» впервые может появиться женщина
ПАО «Татнефть» впервые в своей истории может ввести женщину в совет директоров.
Так, накануне 8 марта в число кандидатов в совет включена начальник государственно-правового управления главы Татарстана Лариса Глухова.
Кроме того, еще в состав совета директоров вместе с Глуховой может войти министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
Совет директоров компании состоит из 15 человек.
Напомним, в конце февраля состоялось заседание совета директоров «Татнефти» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Были прекращены полномочия членов правления Евгения Тихтурова и Наиля Ибрагимова в связи с их выходом на пенсию.
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