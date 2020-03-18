В Татарстане скончался бывший прокурор Бавлов Алексей Камашев

В прокуратуре Татарстана сообщили о кончине бывшего прокурора Бавлов Алексея Камашева. Он скончался на 49-м году жизни.

Прощание с экс-прокурором пройдет в пятницу, 20 марта, в селе Верхний Услон, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Алексей Камашев проработал в надзорном ведомстве 24 года, передает «Татар-информ». Восемь лет он возглавлял Бавлинскую городскую прокуратуру.