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В Татарстане скончался бывший прокурор Бавлов Алексей Камашев

18:40, 18.03.2020
В Татарстане скончался бывший прокурор Бавлов Алексей Камашев
Фото: bavly.tatarstan.ru

В прокуратуре Татарстана сообщили о кончине бывшего прокурора Бавлов Алексея Камашева. Он скончался на 49-м году жизни.

Прощание с экс-прокурором пройдет в пятницу, 20 марта, в селе Верхний Услон, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Алексей Камашев проработал в надзорном ведомстве 24 года, передает «Татар-информ». Восемь лет он возглавлял Бавлинскую городскую прокуратуру.

ОбществоВласть Татарстан
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