Российские суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

Верховный суд (ВС) России сообщил об ограничении рассмотрения дел и доступа посетителей в здания до 10 апреля из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

«Приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовать подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте России... Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов», — говорится на сайте Верховного суда России.

Так ВС постановил рассматривать только категории дел безотлагательного характера, а также в порядке упрощенного производства. Также суды при наличии технической возможности должны рассматривать дела с использованием видеосвязи.