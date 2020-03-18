После сокращения авиасообщения «МегаФон» увеличил лимиты звонков в европейском роуминге

«МегаФон» временно увеличивает количество бесплатных минут, доступных абонентам с подключенной услугой роуминга. В компании объяснили такое решение сокращением воздушного сообщения между Россией и европейскими странами — из-за этого потребность в звонках для тех, кто сейчас находится в Европе, существенно возросла.

«В такой ситуации особенно важно быть на связи со своими близкими и иметь возможность совершать звонки для решения вопроса о возвращении домой, в том числе обращаться на горячие линии официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров», — заявили в компании.

С 17 марта 2020 года объем голосовых вызовов в рамках роуминговой опции увеличился в три раза — с 60 до 180 минут в день. Также абонентам доступен 1Гб интернета. Новые условия будут действовать до 31 марта 2020 года, добавили в компании.

Ранее также сообщалось, что «МегаФон» первым среди российских операторов запустил международный 5G-роуминг.

