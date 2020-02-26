Российский оператор впервые запустил международный 5G-роуминг

Российский оператор сотовой связи «МегаФон» объявил о запуске международного 5G-роуминга. Компания стала первой среди российских операторов с такой услугой.

Роуминговым партнером МегаФона выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах. Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния. По соглашению, абонент российского сотового оператора получит доступ к 5G-сетям в стране на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. Покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.

В «МегаФоне» отметили, что в 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге.

Ведущий аналитик Mobile Research Group, Эльдар Муртазин напомнил, что смартфоны, поддерживающие 5G, уже скоро будут широко доступны российским пользователям.

«Не секрет, что 5G сети уже появились в ряде стран, а 5G смартфоны официально доступны российским покупателям начиная с весны 2020 года. Поэтому можно использовать такие телефоны в роуминге и апробировать 5G еще до появления сети 5-го поколения в России. Это дает абонентам возможность изучить возможности 5G. Для тех, кто путешествует и пользуется мобильным интернетом в роуминге, это отличная возможность увидеть разницу между 3G, 4G, 5G на реальных сетях, то есть не умозрительно, а пощупать руками. Это, в общем-то, и есть популяризация возможностей новых сетей 5G, чтобы люди понимали и на своем опыте ощутили удобство пользования», — полагает Муртазин.