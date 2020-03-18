Путин сравнил пенсионную реформу в России и во Франции

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС сравнил пенсионные реформы, реализованную в РФ и обсуждаемую во Франции.

По словам главы государства, российские власти, в отличие от французских, при изменении пенсионной системы сохранили практически все льготы.

Обсуждая реализацию данной реформы, Путин напомнил, что во Франции обсуждаемый сейчас проект спровоцировал профсоюзные манифестации.

Уточним, что реформа в стране коснется тех, кто начнет работать в 2022 году, и не коснется граждан, родившихся раньше 1975 года.Также предполагается, что система исчисления пенсии будет приведена к единому стандарту — сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы. При этом начисление пенсий будет осуществляться на основе пенсионных баллов, приобретенных работниками на протяжении всей карьеры. Пенсионный возраст во Франции хотят повысить до 64 лет.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп обещал, что реформа позволит людям, работающим всю жизнь, с 2022 года получать пенсию как минимум в размере 1 тыс. евро.



По мнению российского лидера, самый острый вопрос пенсионной реформы во Франции — «вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию, с приравниванием всех практически под одну гребенку».

Он обратил внимание на то, что Россия поступила иначе — сохранила практически все льготы.

«Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это в основном вызывает недовольство», — пояснил Путин, напомнив, что такая мера действует для военных, работников силовых структур, шахтеров, педагогов, многодетных матерей и других категорий граждан.

Напомним, в России реформой ввелось постепенное повышение пенсионного возраста для большинства граждан с 1 января 2019 года. Так, для женщин пенсионный возраст повысился с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.

