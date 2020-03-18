Закон о сдерживании цен на лекарства не позволит спекулянтам наживаться на страхах людей

Законопроект направлен на сдерживание аппетитов перекупщиков

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о том, что на периоды эпидемий или во время значительного роста цен на лекарства и медицинские изделия правительство РФ получает полномочия устанавливать предельно допустимые цены на эти товары. Имеются в виду лекарства, не включенные в список жизненно необходимых (на такие препараты и медицинские изделия цена уже регулируется государством).

В комментариях к проекту указывается, что правительство сможет регулировать цену, если возникнет ЧС или угроза эпидемии или же если за 30 дней цены на лекарства вырастут на 30% и более. Предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться не более чем на 90 календарных дней. На этот период аптеки не будут иметь права продавать указанные товары дороже, чем установит правительство.

По словам Володина, закон позволит регулировать цены на лекарства и медизделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах. Фото duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что принять закон особенно важно именно сейчас, когда Россия пытается сдержать эпидемию коронавируса:



«Наблюдавшийся в последние дни по всей стране острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей — следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам. На рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов, которым сейчас важно через механизм госзакупок обеспечить всем необходимым больницы, поликлиники и социальные учреждения. В некоторых субъектах Федерации с начала года стоимость масок и марлевых повязок выросла в 3—4 раза».

По словам Володина, закон позволит регулировать цены на лекарства и медизделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах. Госдума обеспечивает приоритетное рассмотрение этого законопроекта — «чтобы защитить наших граждан от желающих нажиться на страхах».



Борис Менделевич пояснил «Реальному времени», как будет работать новый закон, если он будет принят. Фото Максима Платонова

Как это будет работать

Борис Менделевич, депутат Госдумы от РТ, входит в думский Комитет по охране здоровья. Он пояснил «Реальному времени», как будет работать новый закон, если он будет принят:

«В Российской Федерации существует утвержденный список жизненно необходимых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В этом списке порядка 750 наименований, и на них государство регулирует цену — точнее, предельно допустимую наценку в цепочке от производителя до аптеки. Она должна быть не более 30%. Цена на остальные лекарства и изделия медназначения регулируется свободным рынком.

Но в связи с эпидемией все заметили, что резко выросли цены на препараты и изделия, не входящие в список жизненно важных: например, на маски и антивирусные препараты. Еще в январе, когда вирус только начал распространяться, я заметил подъем цен на медицинские маски (в некоторых случаях в 30 раз!) и написал письмо в ФАС с тем, чтобы они провели проверку. Все это показывает, что в кризисных ситуациях — таких, как эпидемии — правительство должно иметь право предпринимать ограничительные меры к росту цен на лекарства и изделия, не входящие в список жизненно важных.

Те же маски: конечно же, и Росздравнадзор, и ФАС занялись этими вещами. Но нам нужны системные решения, а не только форс-мажорные. И законопроект, который мы приняли в первом чтении, — именно такое системное решение. Этим законопроектом правительству дается право на короткий срок (до 90 дней) вводить ограничительные меры по ценам. Мы, по сути, на эти 90 дней будем приравнивать эти препараты и изделия к жизненно важным. В каждом подобном случае будет составляться постановление, в котором будет указан перечень таких лекарств.

Этим законопроектом правительству дается право на короткий срок (до 90 дней) вводить ограничительные меры по ценам. Фото evening-kazan.ru

Например, сейчас, во время эпидемии коронавируса, повышен спрос на маски и антивирусные препараты. А, скажем, если бы это был ротавирус, то в список, скорее всего, вошли бы противодиарейные препараты и препараты, нормализующие обмен электролитов. В каждом подобном случае регулируются именно те препараты, которые необходимы для конкретного случая».

Людмила Губаева