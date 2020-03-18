В Финляндии татарские мечети закрылись из-за коронавируса

В Финляндии закрылись для верующих татарские мечети в Хельсинки и Ярвенпяа. Об этом сообщается на сайте татарской общины Финляндии.

«Из-за коронавируса наши мечети в Хельсинки и Ярвенпяа закрыты», — говорится в сообщении.

В стране введено экстренное положение, на карантин закрыты школы и университеты. Граждан страны убедительно просят избегать людных мест. Мероприятия с участием больше десяти человек запрещены.