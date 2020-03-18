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В Финляндии татарские мечети закрылись из-за коронавируса

06:19, 18.03.2020
В Финляндии татарские мечети закрылись из-за коронавируса
Фото: tatar.fi

В Финляндии закрылись для верующих татарские мечети в Хельсинки и Ярвенпяа. Об этом сообщается на сайте татарской общины Финляндии.

«Из-за коронавируса наши мечети в Хельсинки и Ярвенпяа закрыты», — говорится в сообщении.

В стране введено экстренное положение, на карантин закрыты школы и университеты. Граждан страны убедительно просят избегать людных мест. Мероприятия с участием больше десяти человек запрещены.

Общество
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