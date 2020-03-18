Новости общества

06:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане температура поднимется до +9°С

05:24, 18.03.2020
В Татарстане температура поднимется до +9°С

В среду, 18 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики не прогнозируют существенных осадков.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальные температуры воздуха днем будут колебаться от +4°С до +9°С. В Казани метеорологи предсказывают температуру в диапазоне 6—8 градусов тепла. В Набережных Челнах температура останется в пределах 5—7 градусов выше ноля.

Утром на дорогах местами гололедица.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров