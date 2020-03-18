В Татарстане температура поднимется до +9°С
В среду, 18 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики не прогнозируют существенных осадков.
Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальные температуры воздуха днем будут колебаться от +4°С до +9°С. В Казани метеорологи предсказывают температуру в диапазоне 6—8 градусов тепла. В Набережных Челнах температура останется в пределах 5—7 градусов выше ноля.
Утром на дорогах местами гололедица.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым