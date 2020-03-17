Губернатор Псковской области решил самоизолироваться из-за опасений по поводу коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил сдать тест на коронавирус. Он также устроил личный карантин, на котором останется две недели.

«К сожалению, почувствовал признаки ОРВИ. Пока все говорит о том, что это легкая форма обычной простуды. Тем не менее считаю необходимым перестраховаться. В Псковской области нет подтвержденных случаев COVID19, и мы будем делать все возможное, чтобы этот статус не менялся. Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине. Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права», — написал глава региона в Instagram.

Он отметил, что не ограничен в средствах связи и график его работы не меняется из-за карантина.