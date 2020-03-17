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Губернатор Псковской области решил самоизолироваться из-за опасений по поводу коронавируса

21:49, 17.03.2020

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил сдать тест на коронавирус. Он также устроил личный карантин, на котором останется две недели.

«К сожалению, почувствовал признаки ОРВИ. Пока все говорит о том, что это легкая форма обычной простуды. Тем не менее считаю необходимым перестраховаться. В Псковской области нет подтвержденных случаев COVID19, и мы будем делать все возможное, чтобы этот статус не менялся. Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине. Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права», — написал глава региона в Instagram.

Он отметил, что не ограничен в средствах связи и график его работы не меняется из-за карантина.

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