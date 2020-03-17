В Казани самая длинная пробка растянулась на 3 км

Во вторник, 17 марта, самой длинной пробкой стал затор на улицах Достоевского и Аделя Кутуя. Его длина достигла 3 км.

Пик пришелся на 18.19, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Проблемы с движением наблюдались на участке от улицы Волкова до улицы Академика Сахарова. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Вечером максимальная загруженность дорог составляла 7 баллов.

В списке крупнейших также пробки на улицах Татарстан и Пушкина (2,8 км), улице Мира (2,8 км), Кул Гали и Центральной (2,3 км), Карла Маркса и Николая Ершова (1,8 км).